Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand

Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Sonntag zu einem Brand an der Sophienstraße ausgerückt. Foto: dpa/Marcel Kusch

Mönchengladbach Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Sofienstraße haben am Sonntag zwei Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Sonntag zu einem Wohnungsbrand an der Sophienstraße gerufen worden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung auf der Rückseite des betroffenen Gebäudes erkennbar. Ein Bewohner teilte mit, dass es in seiner Wohnung im vierten Obergeschoss brennen würde.

Umgehend begannen die Löscharbeiten im Treppenraum und die Brandbekämpfung in der Wohnung sowie auf dem Balkon durch einen Feuerwehr-Trupp unter Atemschutz. Wegen der Hitze des Feuers wurde über eine Drehleiter auch der Dachbereich kontrolliert. Eine Ausbreitung der Flammen auf das Dach konnte konnten die Einsatzkräfte aber verhindern. Eine Gasflasche, die auf dem Balkon lag, wurde zunächst gekühlt und anschließen ins Freie gebracht. Die beiden Bewohner der Brandwohnung wurden von einem Notarzt untersucht und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Abschließend wurde die Wohnung mit einem Belüftungsgerät entraucht. Die übrigen Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III, die Freiwillige Feuerwehr Einheit Neuwerk, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

(RP)