Medizinischer Notfall in Mönchengladbach : Rettungshubschrauber landet auf Heinrich-Pesch-Straße

Mönchengladbach Der Gesundheitszustand einer Patientin erforderte einen schnellen Transport in eine Spezialklinik. Für die Landung des Hubschraubers wurde die Straße von der Polizei gesperrt.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr ist am Sonntagbend zu einem medizinischen Notfall im Ortsteil Schrievers gerufen worden. Der Gesundheitszustand der Patientin erforderte eine Weiterbehandlung in einer Spezialklinik und einen schnellen und schonenden Transport. Aus diesem Grund forderte der an der Einsatzstelle tätige Notarzt einen Rettungshubschrauber an. Nach notfallmedizinischer Behandlung und Stabilisierung der Patientin übernahm die Besatzung des Hubschraubers den Transport in die Spezialklinik.