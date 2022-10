Ohne Fahrerlaubnis auf gestohlenem Roller unterwegs : Teenager flüchten vor der Polizei

Mönchengladbach Der 13- und der 15-Jährige, die auf einem Roller unterwegs waren, fielen einem Streifenwagenteam auf. Statt auf die Anhaltezeichen zu reagieren, gaben die beiden Jungen Gas.

Ein Diensthund spürte den 13-Jährigen in der Kleingartenanlage Am Steinberg auf. Die Beamten nahmen ihn vorläufig in Gewahrsam und übergaben ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache in die Obhut des Jugendamtes. Den 15-Jährigen ermittelten die Polizisten als weiteren Tatverdächtigen und trafen ihn gegen 4.45 Uhr an seiner Wohnanschrift an.