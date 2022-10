Kollision in Hamminkeln : 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Kollision in Hamminkeln

Hamminkeln Ein 16-jähriger Radler ist nach einem Zusammenstoß in Hamminkeln mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine 71-Jährige soll den Jugendlichen übersehen haben.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag ist ein 16 Jahre alter Radfahrer aus Hamminkeln schwer verletzt worden. Der Jugendliche war der Polizei zufolge auf der Rheinstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs als er auf einer Kreuzung mit dem Auto einer 71-jährigen Frau aus Hamminkeln zusammenstieß, die von der Bahnhofstraße aus kommend nach links in die Duisburger Straße abbiegen wollte.