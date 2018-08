Mönchengladbach: Prozess um Brandstiftung in Flüchtlingsheim

Im Prozess um Brandstiftung gegen einen Bewohner der Unterkunft sagte ein Sachverständiger aus.

Der erste Zeuge an diesem Prozesstag war der Brandsachverständige. Da der Raum zum Zeitpunkt seines Besuchs bereits gereinigt und die Matratze entfernt worden war, konnte er nicht alle Fragen der Kammer beantworten. Ersichtlich seien Brandspuren an der rechten Wand und am Boden des von S. bewohnten Zimmers in der Asylunterkunft gewesen, die darauf schließen lassen, dass der Brand an dieser Seite entstanden sei. Eine Selbstentzündung sei ausgeschlossen, ebenso die Hinzunahme eines Brandbeschleunigers.

Ebenso sagte der Polizist aus, der am Tattag gerufen wurde. Er sei, obwohl er es in rudimentär vorhandenem Französisch versucht habe, nicht zu dem Angeklagten durchgedrungen. Der Hausmeister habe ihm erklärt, der Angeklagte habe am Tatmorgen an sein Büro geklopft, jedoch nichts gesagt, ihn nur mit leerem Blick angestarrt. Auf die Frage, was er wolle, habe er ihn erneut nur angeschaut, ihn dann mit der Faust auf die Brust geschlagen. So fest, dass der Hausmeister nach hinten getaumelt sei. Erst habe er sich zur Wehr setzen wollen, dann jedoch gesehen, dass aus dem Zimmer des Angeklagten, das dem Büro diagonal gegenüber lag, Rauch quoll. So habe er einen Feuerlöscher von einem nahen Stützpfeiler genommen und begonnen zu löschen. Eine Matratze habe auf dem Boden gelegen und es habe bis zur Wand in halber Höhe des Zimmers gebrannt. Kurz darauf habe die Brandmeldeanlage angeschlagen, so dass mehrere Helfer hinzukamen und löschten. Währenddessen habe der Angeklagte teilnahmslos daneben gestanden, er wurde schließlich in das Nebengebäude gebracht. Ein hinzugezogener Bereitschaftsarzt habe den Angeklagten in die Landesklinik zwangseingewiesen. Drogen- sowie Alkoholtest waren negativ.

Der Prozess wird mit der Aussage einer Gutachterin fortgesetzt.