Mönchengladbach Fußballer-Trikots

Stefan Appenowitz (Mitte) bei seiner Lesung in der Fohlen-Sportsbar mit (v.l.) Matthias Gorke, Elmar Kreuels, Detlef Geier und Herbert Laumen. Foto: Eva Baches

Mönchengladbach Die Trikots der Bundesligisten erzählen manche Anekdote. Stefan Appenowitz hat in seinem Buch die Trikots seit 1963 zusammengestellt. Jetzt war er zur Lesung in der Fohlen-Sportsbar.

(eba) Stefan Appenowitz wohnt in München, sein Herz gehört aber den Fohlen. Er ist gebürtig aus Paderborn und wurde von seinem Onkel schon als Kind mit dem Virus Borussia infiziert. „Jedes Jahr zu Nikolaus bekam ich von meinem Onkel etwas von Borussia geschenkt“, erzählte der Autor jetzt bei einer Lesung im Stadion. Wenn er sich ein Spiel seiner Lieblingsmannschaft anschaut, interessiert ihn natürlich der Fußball, aber noch mehr begeistert er sich für die Trikots der Mannschaften. Für ihn und viele Sammler sind die Trikots echte Kultobjekte.

In der Saison 1982/83 trug der VfL Bochum ein Trikot mit dem Aufdruck „Polsterwelt“. „Ich habe gedacht, die Firma sei bekannt in Bochum, aber ich konnte nichts finden. Niemand kannte die Firma. Schritt für Schritt musste ich mich vortasten“, sagt Appenowitz. „Ich habe über den Europa-Möbelverband und die Möbelzeitung Anfragen gestellt.“ Über den Verband habe er Kontakt zu der Familie in Budapest, der das Unternehmen gehört hatte. „Wir haben uns über E-Mail ausgetauscht.“