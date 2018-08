Mönchengladbach: Bewerber aus der Region für Europa-Königswürde

Mönchengladbach Fast 500 Kandidaten schießen auf einen Vogel – das steht im Mittelpunkt des Europa-Königssschießens. Dazu treffen sich ab Donnerstag für vier Tage Schützen aus zehn Ländern in der kleinen niederländischen Gemeinde Leudal.

(RP) Für vier Tage ist eine kleine niederländische Maasgemeinde europäische Schützenhauptstadt: In Leudal bei Roermond kommen ab Donnerstag Schützen aus zehn Ländern zusammen. Zum großen Festzug am Sonntagmittag wächst die Bevölkerung der Landgemeinde um zwei Drittel an. Bis zu 20.000 Schützen – aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Österreich, Schweden, Polen, Tschechien, der Ukraine und Kroatien – werden erwartet. Gefeiert wird zu Ehren des neuen Europa-Schützenkönigs. Der wird am Samstag unter 492 Kandidaten beim Europa-Königsschießen ermittelt. Für den Jugend-Titel des Europa-Prinzen gibt es 215 Bewerber. Wer europäisches Schützenbrauchtum mit bunten Uniformen und Trachten erleben, mit Großmeister Karl von Habsburg und Präsident Prinz Charles-Louis de Merode auch Hochadel sehen will, sollte am Wochenende nach Leudal kommen. Der Ort ist zwar klein, die Veranstalter haben aber eine große Zeltstadt aufgebaut. Gladbachs Schützenchef Horst Thoren, Vizepräsident der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen, freut sich besonders, dass für die Europa-Königswürde gleich mehrere Kandidaten aus Mönchengladbach und Korschenbroich antreten. Mit dabei sind Reimund Schmitz (Kleinenbroich), Christoph Korsten und Marc Gülzow (beide Lürrip) sowie Markus Bollendonk (Dahl) und Heinz Ritters (Wickrathhahn), alle frühere Bezirksmajestäten.