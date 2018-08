Mönchengladbach: Neue Öffnungszeiten Meldestellen

Mönchengladbach Wegen Urlaub und Krankheit musste ein Notdienstplan für diese Woche erarbeitet werden. Der Betrieb in den Zentralstellen läuft wie gewohnt weiter.

Die Öffnungszeiten der Meldestellen in Hardt, Wickrath und Odenkirchen werden in dieser Woche eingeschränkt. Diese Außendienststellen sind vorerst an unterschiedlichen Tagen geschlossen. Der Grund: Ferienzeit und Krankheitsfälle. So bleibt die Meldestelle Wickrath am Freitag zu. Am Mittwoch und Donnerstag öffnet sie von 7.45 bis 12.30 Uhr, Donnerstag, zusätzlich noch von 14 bis 16.30 Uhr. In Odenkirchen ist Mittwoch und Donnerstag geschlossen, am Freitag wird die Meldestelle von 7.45 bis 12.30 Uhr besetzt sein. In Hardt öffnet die Meldestelle am heutigen Mittwoch normal von 7.45 Uhr bis 12.30 Uhr. Donnerstag wird man dort keinen neuen Personalausweis beantragen können, weil die Büros für Kundenverkehr geschlossen bleiben – dafür gelten Freitag wieder die gewohnten Vormittagsöffnungszeiten.