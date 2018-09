Mönchengladbach: Lebenslange Haftstrafe für Vater von ermordeten Baby Ben

Mönchengladbach Dominik H. ist wegen Mordes und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen verurteilt worden. Die Mutter des getöteten Babys muss für vier Jahre in Haft.

Bei der Polizei hatte H. gestanden, dass er Ben in eine Decke gedreht habe, bis dieser nicht mehr atmete, um vorangegangene Misshandlungen zu verdecken. Später erklärte H., dieses Geständnis sei unter Druck erfolgt und erhob schwere Beschuldigungen gegen die ihn vernehmenden Beamten: So sei er ungewollt geduzt und angeschrien worden, zudem sei ihm ein Anwalt vorenthalten worden. Laut Kammer sei dieses Geständnis jedoch in sich stimmig und nachvollziehbar, zumal es sich „ganz zwanglos“ mit den Aussagen der Rechtsmedizinerin in Einklang bringen ließen.