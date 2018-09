Prozess in Neuss: Schütze aus Mönchengladbach stürzte in den Tod - Angeklagter bekommt Geldstrafe

Neuss Mit einer Geldstrafe ist am Neusser Amtsgericht der Prozess um ein tödliches Schützen-Unglück zu Ende gegangen. Ein Zugkamerad des Opfers muss 5525 Euro bezahlen - wegen fahrlässiger Tötung.

Die juristischen Aspekte des dramatischen Falles rückten am Montag am Amtsgericht schnell in den Hintergrund. Vielmehr beschäftigten sich alle Beteiligten mit der menschlichen Tragödie. Ein Schützenzug aus Mönchengladbach-Bettrath, dessen Mitglieder am Montag in großer Zahl im Verhandlungssaal saßen, hatte am „Vatertag“ 2017 auf einem Firmengelände im Neusser Hafen den Zugkönig ermitteln wollen. Der Besitzer des Geländes war Mitglied des Zuges und hatte seinen Kameraden das Areal zur Verfügung gestellt. Die Stimmung war ausgelassen, es wurde Alkohol getrunken, das Wetter war gut. Als der König ermittelt war, wollten ihn seine Kameraden hochleben lassen. „Ich habe den Gabelstapler aus dem Gebäude gefahren“, erinnerte sich der Angeklagte vor Gericht. Daraufhin sei der neue Zugkönig in eine nicht gesicherte Gitterbox gestiegen und habe sich in die Höhe heben lassen.