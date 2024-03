Prozess in Mönchengladbach Verwahrloste Kinder im Wald – Vater verteidigt erneut Schläge mit dem Gürtel

Im Prozess wegen Misshandlung seiner Kinder hat der Angeklagte am Montag erneut ausgesagt. Der Mönchengladbacher soll mit seiner Familie wegen in der Wohnung verbauter Schadstoffe in den Wald gezogen sein. Bereits zuvor soll er die drei 2014, 2015 und 2017 geborenen Kinder isoliert und regelmäßig mit einem Gürtel geschlagen haben. Die Misshandlungen hatte der 50-Jährige am ersten Prozesstag eingeräumt und sie damit zu erklären versucht, dass er den zwei Söhnen und der Tochter so Gehorsam beibringen wolle.