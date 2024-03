Nach Leichenfunden in Hockenheim und Bad Schönborn Mutmaßlicher Doppelmord – Beide Tatverdächtige äußern sich bisher nicht

Im Fall des mutmaßlichen Doppelmordes an Mutter und Tochter in Nordbaden äußern sich die beiden Tatverdächtigen laut Polizei bisher nicht. „Es gab noch kein Geständnis der beiden Tatverdächtigen“, sagte Polizeisprecher Stefan Wilhelm am Donnerstag. Am Mittwoch hatten Staatsanwaltschaft und Polizei bekannt gegeben, dass sie nach knapp zwei Wochen intensiver Suche die Leiche der 51 Jahre alten Mutter aus einem Anglersee bei Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) geborgen hatten.