Fünf Monate altes Mädchen Säugling zu Tode geschüttelt – Vater steht in Kleve vor Gericht

Es war erst fünf Monate alt, hatte das ganze Leben noch vor sich. Doch am 23. Oktober vorigen Jahres hörte das Herz eines Säuglings aus Kleve in der Radboud-Klinik in Nimwegen auf zu schlagen. Das Mädchen starb an einem Schütteltrauma – es hatte schwerwiegende Hirnverletzungen erlitten, weil es gewalttätig geschüttelt wurde.