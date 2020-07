Kurse in Mönchengladbach : Babys mögen Massage von Kopf bis Fuß

Kurse in Mönchengladbach

Mönchengladbach Säuglingsgerechte Massage soll das Immunsystem und die Muskulatur stärken, Bauchweh und Blähungen lindern. Babys lieben die sanften Berührungen, die in Kursen der Familienbildungsstätte gelehrt werden.

Eine sanfte Kopfmassage ist nicht in Ninas Sinne. Sie lässt sich lieber das Bäuchlein massieren. Und mit ihren gerade einmal sechs Wochen Lebensalter weiß sie ganz genau, wie sie der Mama ihre Vorlieben mitteilen kann. „Wir sind hier, weil es einfach schön ist“, begründet Ninas Mutter Sabine von Roell die Teilnahme am Babymassagekurs in der Familienbildungsstätte. Der vermittelt Eltern ein „Handwerkszeug“.