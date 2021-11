Krefelder Experten geben Tipps zum Neugeborenen : Wenn es mit dem Baby schwierig wird

Sie stehen für das Projekt „Storchenlotsen - Gesunder Start ins Leben“: v.l. Marion Schröder (AOK-Regionaldirektorin), Helios-Chefarzt Prof. Dr. Tim Niehues, Sabine Bayer (AOK-Hausleiterin) und Barbara Stüben (Leiterin des psychosozialen Dienstes am Helios) Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Wenn ein Baby kommt, haben junge Mütter und Väter viele Fragen. Dann helfen die Storchenlotsen am Helios – jetzt in Kooperation mit der AOK. Sie erklären auch, warum das Handy beim Stillen zu einem Problem werden kann.

Die Unsicherheit ist oft da, aber viele Frauen wollen sie sich nicht eingestehen: Wie sollen sie das Leben mit einem Neugeborenen schaffen? Wie sollen sie alles richtig machen? Und was heißt das überhaupt: richtig? Barbara Stüben leitet den Psychologischen Dienst am Helios Klinikum. Sie kennt die vielen Fragen, die sich rund um die Geburt auftun - nicht nur bei den frischen Müttern, auch bei den Vätern. „Eine Mutter muss nicht perfekt sein“, ist ihr Rat. „Wir sagen: Nimm dir Zeit für dein Kind.“

Wir, das sind die Storchenlotsen. Seit mehreren Jahren gibt es diesen Dienst am Helios Klinikum - Hilfen von der Suche nach einer Hebamme und der passenden Geburtsmethode bis zum Umgang mit dem Säugling, wenn er ständig schreit. Jetzt ist die AOK ins Präventionsprogramm eingestiegen. Unter dem Titel „Gesunder Start ins Leben“ steht ein Angebot auf der Entbindungsstation - unverbindlich, kostenlos und nicht nur für AOK-Versicherte: Experten berichten zu verschiedenen Themen und beantworten Fragen.

„Wir sind überrascht, wie stark das angenommen wird“, sagt Barbara Stüben. Zwei bis drei Termine gibt es zurzeit pro Woche, Corona-bedingt aktuell nur für etwa sechs Leute. Aber Helios und AOK können sich die Erweiterung gut vorstellen. „Wir sind sehr glücklich, dass die Stadt das im Wesentlichen finanziert, das ist nicht überall so“, sagt Professor Tim Niehues, Leiter der Kinderklinik am Helios. „Es ist ein ganz großes Problem, dass etwa 20 Prozent der Kinder bei uns aus Familien kommen, die unsere Sprache nicht sprechen. Und wir haben keine beruflichen Dolmetscher. In einer Notsituation, wenn das Kind krank ist, ist das schrecklich.“

Wer dann über die Storchenlotsen bereits Netzwerke kennt, profitiert. Doch nicht nur sie. Vor allem beim ersten Kind sind Mütter heute unsicherer als vor Jahren. „Früher konnten Mütter von ihren Müttern lernen. Das traditionelle Anlernen gibt es nicht mehr. Heute sind Familien anders, in vielen gibt es durch neue Partnerschaften viele Omas und Opas - und viele Meinungen. Auch das Internet verunsichert“, sagt sie.

Ernährung: Wenn sich die Mutter richtig ernährt, ist das nicht nur gut für den Säugling, auch der Rest der Familie profitiert. „Wir sprechen auch den hormonellen Umschwung an, was im Körper der Frau passiert“, so Stüben