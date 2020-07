Hunde-Kolumne aus Mönchengladbach : Soll ich mich impfen lassen?

Mönchengladbach Hunde sollten jährlich Auffrischungsimpfungen erhalten. Corgi James erklärt, warum dies so wichtig ist und was es zu beachten gilt.

Die Impfung „Die Idee der Impfung ist genial“, sagt die Hardter Tierärztin Rita Otten: „Man gibt bestimmte Krankheitserreger in den Körper, die die natürlichen Abwehrreaktionen provozieren. Da die Erreger abgeschwächt sind, lösen sie aber keine Krankheit aus, sondern mobilisieren vielmehr das Immunsystem.“ Und das ist dann im Fall einer tatsächlichen Infektion ausreichend vorbereitet, um die entsprechenden Krankheitserreger abzuwehren und damit nicht zu erkranken oder zumindest Krankheitssymptome stark zu mildern. Würmer sollte der Hund bei einer Impfung übrigens nicht haben: Seine Abwehrkräfte wären in diesem Fall schon bereits stark beansprucht.

Die Grundimmunisierung Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) empfiehlt in ihrer Leitlinie zur Impfung von Hunden, jeden Hund in den ersten 15 Lebensmonaten mehrfach gegen Staupe, Hepatitis, die Viruserkrankung Parvovirose, die bakterielle Erkrankung Leptospirose und Tollwut zu impfen. Damit sei eine Grundimmunisierung erreicht. Weitere Impfstoffe können nach vorherigen Tests für Hunde sinnvoll sein, die aus anderen Ländern mit weiteren dort bekannten Krankheitserregern nach Deutschland gebracht werden.

Antikörpertests Ist es denn wirklich nötig, die Schutzimpfungen je nach Impfschema für eine Erkrankung jährlich oder in längeren Abständen zu wiederholen? „Das kommt auf die Lebensumstände des Hundes an“, sagt Otten. Klar, Arbeits- und Gebrauchshunde sowie Hunde, die in der Zucht stehen, müssen durchgeimpft werden. Diese Hunde haben in der Regel ein größeres Einzugsgebiet oder können Krankheiten an ihre ungeschützten Welpen weitergeben. Man muss auch sehen, ob der Hund zusammen mit Kindern oder immungeschwächten Menschen lebt oder viel auf Reisen mitgenommen wird. Kurzum, ein einheitliches Impfschema gibt es nicht. „Man kann den Hund auch auf Antikörper testen. Hat er davon ausreichend gebildet, muss er nicht geregelt geimpft werden, sofern er nicht zu den gerade genannten Gruppen gehört. Unbedingte Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Hund grundimmunisiert wurde“, erklärt Otten.