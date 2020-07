Bürgermonitor in Mönchengladbach : E-Scooter als Hindernis auf Gehwegen

Bürgermonitor in Mönchengladbach

Mönchengladbach Manfred Meyer ist blind und im Alltag auf seine Blindenhündin Coco angewiesen. Coco benötigt dafür wiederum freie Gehwege. Diese findet sie aber immer seltener vor. Ein Grund: Achtlos abgestellte E-Scooter.

An der Kreuzung von Prinzenstraße und Pescher Straße steht ein Mountainbike. Es ist an einem Verkehrsschild zur Straßenseite hin angekettet und verengt den Gehweg. Das Rad ist an der Stelle sicherlich nicht optimal abgestellt, aber eigentlich kein großes Hindernis. Man sieht es und man kann dran vorbeigehen. Für Manfred Meyer gilt das allerdings nicht. Er ist seit seinem 14. Lebensjahr blind.