Hugo-Junkers-Gymnasium Mönchengladbach : Schüler diskutieren über Demokratie

Geschichtslehrer Dominik Zuk und Historiker Tobias Hirschmüller mit dem Leistungskurs Geschichte am Hugo. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

MÖNCHENGLADBACH Im Unterricht wurde Eduard von Simson vorgestellt, der 1810 als Kind jüdischer Eltern geboren wurde. Der Historiker Tobias Hirschmüller von der Universität Eichstätt-Ingolstadt hielt den Vortrag.

„Demokratie ist nicht selbstverständlich“, betonte Marita. „Wir sind privilegiert“, pflichtete Mitschülerin Nina ihr bei, „in Deutschland darf sich jeder als Persönlichkeit entwickeln, in anderen Ländern ist das nicht der Fall.“ Yannik gab zu bedenken, dass es Menschen gebe, die das demokratische System nutzten, um gegen es vorzugehen. Marita, Nina und Yannik gehören zum Leistungskurs Geschichte von Dominik Zuk am Hugo-Junkers-Gymnasium.

Dass Geschichtsunterricht kein stupides Auswendiglernen von historischen Daten und Fakten ist, sondern zum politischen Denken, zum Erkennen von Zusammenhängen und im besten Fall auch zum politischen Handeln auffordern kann, bewies ein Projekt des Leistungskurses Geschichte unter der Leitung von Dominik Zuk. Am Montagvormittag war dort der Historiker Tobias Hirschmüller von der Universität Eichstätt-Ingolstadt zu Gast. Ihn könnte man als Demokratie-Experten bezeichnen, befasst er sich doch intensiv mit der Revolution von 1848/49 und der Demokratie in Europa.

Aus Anlass des 83. Jahrestages der Reichspogromnacht am 9. November hatte Dominik Zuk den Historiker eingeladen, einen Vortrag über Eduard von Simson, den „ersten deutschen Verfassungsvater“ zu halten. Diese Veranstaltung ist Teil des Projekts „100 Köpfe der Demokratie“ der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus. 100 Menschen werden hier vorgestellt, die beispiellos für die Demokratie eingetreten sind.

Ausgesprochen lebendig und in einer anschaulichen Sprache entwickelte Tobias Hirschmüller ein Bild des Deutschlands in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in das Eduard von Simson 1810 als Kind jüdischer Eltern im preußischen Königsberg geboren wurde. Mit 13 Jahren wurde er getauft.