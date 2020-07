Ungepflegtes Gebäude der Bezirksverwaltung : Rathaus Neuwerk soll Ende 2020 fertig sein

Mönchengladbach Die Stadt als Eigentümerin will das Gebäude wieder in Schuss bringen. Vorher gebe es aber Dringenderes. Einen ersten Zeitplan nennt sie indes schon.

Der Zustand der Bezirksverwaltungsstelle in Neuwerk ärgert einige Stadtteilbewohner immer wieder – und das schon seit langer Zeit. Mehrere Bürger berichteten unserer Zeitung, sie hätten sich bei der Stadt gemeldet und mehrfach darauf hingewiesen, dass das Gebäude in einem bedauernswerten Zustand ist. Dabei steht das ehemalige Rathaus, das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurde, sogar unter Denkmalschutz.

Bestimmt schon seit zwei Jahren sei etwa die Mauer des Grundstücks abgesperrt, schätzt Karl-Heinz Goertz. Die Stadt Mönchengladbach antwortet auf die Frage, seit wann der derzeitige Zustand so ist beziehungsweise bekannt ist, Anfang des vergangenen Jahres seien „erste Maßnahmen zur Bestandssicherung“ erfolgt. Der Sachverhalt sei der Stadtverwaltung bekannt und das Gebäude solle auch wieder instand gesetzt werden. „Die Anfrage wurde in der Bezirksvertretung Ost am 6. Februar 2020 gestellt und vom Gebäudemanagement beantwortet“, heißt es seitens der Stadt. Da die Schäden allerdings „keine unmittelbare Gefahr für den betroffenen Bereich“ darstellten, sei es unter dem Aspekt der Sicherheit nicht erforderlich, die Schäden sofort zu beseitigen. „Das Gebäudemanagement der Stadt arbeitet derzeit mit Hochdruck eine Vielzahl an Projekten ab, die aus Sicherheitsgründen schneller abgeschlossen werden müssen“, heißt es weiter. Dazu gehöre vor allem der Brandschutz an Schulen. „Das bindet umfassende personelle Kapazitäten.“