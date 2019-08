Bürger feiern in Mönchengladbach : Idyllisches Jeneecker Tuckelfest

Bürger feiern in Mönchengladbach

Bezirksvorsteherin Barbara Gersmann stach beim Tuckelfest Geneicken das Fass an. Foto: Denise Brenneis

Mönchengladbach Wundertüten, Portraitmaler und exotische Gerichte – auf dem Maarplatz in Geneicken wurden Spaß und Genuss geboten.

Für ein ganz besonderes Treiben am spätsommerlichen Sonntag sorgte das „Jeneecker Tuckelfest“ auf dem Maarplatz mitten in Geneicken. Müsste man das Fest mit nur einem Wort beschreiben, so wäre das sicherlich mit „idyllisch“ möglich. Bierbänke und kleine Sitzgruppen aus Gartenmöbeln der Anwohner, bildeten das gemütliche und unter Bäumen gut geschützte Zentrum des kleinen Platzes. Während die Kinder sich beim Windlichter-Basteln, „Vier-Gewinnt“-Spielen oder Springen auf der Hüpfburg austoben konnten, gab es für die Erwachsenen einen Schmuckstand und auch einen Portraitmaler. „Das ist mal etwas anderes als immer nur die selben Familienfotos auf der Kommode. Mal schauen, ob ich meinen Mann und meine Kinder dazu überreden kann, dass wir uns malen lassen“, sagte Besucherin Karin Wolters.