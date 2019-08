Volksverein in Mönchengladbach : Frühstück im Sinne Erlemanns

Viele Menschen, die sich gar nicht kannten, teilten sich am Samstag ein Frühstück. Der Volksverein hatte die Aktion organisiert. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Teilen macht reich – unter diesem Motto trafen sich am Wochenende viele Gladbacher auf dem Edmund-Erlemann-Platz. Sie führten das Wirken des Volksverein-Mitbegründers fort – mit einer langen Frühstückstafel.

Von Elena da Silva

Frieden, Gerechtigkeit, Menschlichkeit – das sind die Begriffe, die den meisten Menschen einfallen, wenn sie an Edmund Erlemann denken. Viele kennen ihn als Mitgründer des Volksvereins, andere aus der Kirche. Vielen, die heute junge Erwachsene sind, ist er beispielsweise aus ihrer Kommunionszeit in Erinnerung geblieben. Immer konnte er ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Passend zur Neugestaltung des Edmund-Erlemann-Platzes vor der Citykirche veranstaltete der Volksverein dort am Samstagvormittag das Fest des Teilens. Auf dem gesamten Platz waren Tische und Bänke aufgestellt, an denen Menschen gemeinsam frühstückten. Das Essen wurde mitgebracht und untereinander geteilt.

Ziel der Veranstaltung war unter anderem, an Edmund Erlemann zu erinnern. „Er war ein ganz besonderer Mensch“, waren sich viele Besucher einig. „Eddie stand für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und Gerechtigkeit. Er positionierte sich klar gegen Rechts und setzte sich für Menschen in Not ein.“ Das alles seien Motive, die auch beim Fest des Teilens am Samstag eine wichtige Rolle spielten, erklärt Johannes Eschweiler, Vorsitzender des Volksvereins. „Sein Gerechtigkeitssinn ist, was ihn beliebt und authentisch machte“, so Geschäftsführer Matthias Merbecks.

Info Zum Motto der Stiftung Volksverein Edmund Erlemann war Mitbegründer der Stiftung Volksverein Mönchengladbach. Motto ‚Teilen macht reicht‘ ist ein zentrales Motto für die Stiftung. Sie setzen sich in erster Linie für Arbeitslose ein.

Das Motto des Fests lautete ‚Teilen macht reich‘. Das Frühstück war angerichtet wie ein Buffet. Auf den Tischen waren die mitgebrachten Speisen ausgestellt, die Besucher nahmen sie mit zu ihren Tischen, wo gemeinsam gegessen wurde. Die Gäste wussten nicht, welche Speise von wem stammt. Sie vertrauten sich gegenseitig, so die Veranstalter des Volksvereins. Merbecks ergänzt: „Was wir hier haben, ist schon ein faszinierendes und einzigartiges Konzept. Menschen aller Bevölkerungsschichten kommen hier zusammen, frühstücken gemeinsam und führen einfach nette Gespräche, ohne Unterschiede zu machen.“

Andree Keller besucht regelmäßig Frühstücksveranstaltungen des Volksvereins. Beim Fest des Teilens war er am Samstag aber zum ersten Mal und war vollkommen begeistert: „Jetzt verstehe ich das Motto auch“, sagte er. „Es hat einfach so viel Spaß gemacht, anderen etwas zu geben. Und ich habe auch viel bekommen – ein vielfältiges Frühstück und besonders viele neue Bekanntschaften.“