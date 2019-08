Fußball-Kreisliga A : Viktoria Rheydt macht aus einem 1:4 noch ein 6:4

Fußball-Kreisliga A In der Kreisliga A ist Blau-Weiß Wickrathhahn Zweiter. Gegen Türkiyemspor gab es ein 4:2. Fortuna siegte in Wickrath 4:0. Viktoria Rheydt drehte ein verrücktes Spiel.

SC Hardt - DJK Hehn 2:1 (0:0). Erneut in der Nachspielzeit gelang dem Topfavoriten der Siegtreffer gegen den Aufsteiger im Derby. Axel Steinhoff (52.) hatte die DJK per Foulelfmeter in Führung gebracht. Janpeter Zaum glich ebenfalls vom Punkt aus, nachdem er in der ersten Hälfte noch einen Strafstoß verschossen hatte. Thomas Coenen (90.+4) markierte den Siegtreffer.