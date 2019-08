Jüngster Tatverdächtiger ist erst elf : Kinderbande überfällt 91-Jährige in Geropark in Mönchengladbach

Kinderbande überfällt 91-Jährige in Geropark in Mönchengladbach

Mönchengladbach Nach zwei Raubdelikten im Mönchengladbacher Geropark hat die Polizei am Sonntag drei Kinder geschnappt. Sie hatten zuvor einer 91-Jährigen die Tasche entrissen und sie dabei schwer verletzt.

Im Abstand von wenigen Minuten sind am Sonntag in Mönchengladbach zwei Frauen im Alter von 91 und 74 Jahren offenbar Opfer einer „Kinderbande" geworden. Die drei Täter gingen nach Auskunft von Zeugen und Opfern dabei äußerst rücksichtslos und aggressiv vor. Der 91-jährigen Frau hatten sich die elf und zwölf Jahre alten Jungen sowie das 15-jährige Mädchen von hinten genähert. Die Frau hatte sich gerade gebückt, um in ihre Tasche zu greifen, als die Kinder zutraten. Die 91-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die Kinder stahlen die Handtasche und ließen die Frau einfach liegen. Sie wurde von Passanten gefunden, die den Notruf wählten.

Beide Taten ereigneten sich in der Mönchengladbacher Innenstadt, am Geropark. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die drei Tatverdächtigen festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Es wird geprüft, ob die Personen für ähnliche Straftaten in den vergangenen Tagen verantwortlich sind. Erst vor knapp zwei Wochen waren dort eine 89-Jährige und eine 16-Jährige beraubt worden.