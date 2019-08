Ehrungen und Abschiede : Freude und Trauer bei Schützenfesten

Mönchengladbach In Untereicken regiert die Bäukönigin, und in Speick wurde um eine besondere Schützenschwester getrauert.

In diesem Jahr hatte der Bürgerschützenverein kein komplettes Königshaus, so mussten es Jungkönig Niklas Dernbach und Bäukönigin Diana van Keppeln richten. Und sie machten ihre Sache gut. Bäukönigin Diana sogar mit Handicap, denn die Majestät hatte sich kurz vor der Kirmes den Mittelfuß gebrochen und musste ihren Verpflichtungen teilweise mit Gehstützen oder im Rollstuhl nachkommen. Doch dann hatte Dietmar Mross von der Kompanie 69er Ehrenbreitstein eine Idee. Er ist im Besitz eines so genannten Versehrtenfahrzeugs, einer Simson-Duo aus der ehemaligen DDR. Dieses Fahrzeug brachte er nach technischer Überholung auf die Straße. Übrigens auch für Präses Diakon Peter Vieten hatte Dietmar Mross ein solches Fahrzeug besorgt. So hielten Bäukönigin und Präses immer Anschluss an die Truppe.

In Speick steht das Volks- und Heimatfest des Bürgerschützenvereins St. Hermann-Josef in diesem Jahr unter dem Einfluss der Familie Cloer, denn sowohl Schützenkönig Michael Cloer als auch sein Bruder Kai stehen als Repräsentanten dem Verein vor. Wie sehr man sich über diese Tatsache freut, drückt König Michael so aus: „Ich bin sehr stolz, die Würde des Königs zu tragen und das zusammen mit meinem Bruder Kai als Jungkönig.“ So feierten die Königshäuser gemeinsam mit den Gästen in einem vollen Festzelt am Freitag die Speicker Wies’n mit der „Ich will Spaß-Show“. Die Cloer-Brüder haben für das Fest gemeinsame Minister: Ingo Tarnofsky und Detlef Janz. Begleitet werden sie von Natascha und Jessica Rabbertz. Komplettiert wird das Könighaus durch Schülerprinzessin Celine mit Pierre und Anna-Lena sowie Kinderkönig Noah mit Fynn und Annalena.