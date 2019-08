Interview mit Jürgen Steinmetz : „Gladbachs Unternehmen brauchen mehr Flächen“

IHK Geschäftsführer Jürgen Steinmetz kündigt Initiativen der Unternehmen vor der Kommunalwahl 2020 an. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz spricht über Gewerbeflächen, die Cybercrime-Akademie, den Masterplan und kündigt Forderungen für den Kommunalwahlkampf 2020 an.

Herr Steinmetz, schlafen Sie im Moment noch ruhig bei immer lauter werdenden Warnungen vor einer Rezession?

Steinmetz Von einer Rezession würde ich noch nicht sprechen, aber die Konjunkturlage trübt sich ein. Es gibt Alarmsignale, aber wir bewegen uns noch im positiven Bereich. Der Boom ist vorbei, auch in unserer Region.

Wie, glauben Sie, kann man gegensteuern?

Steinmetz Es gibt auf Landes- und Bundesebene viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, aber es gibt auch welche auf regionaler und kommunaler Ebene. Das ist die Ebene, auf der wir uns bewegen, und hier wollen wir nach Möglichkeiten suchen, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen positiv zu verändern. Zum Beispiel, indem wir uns während des Wahlkampfes verstärkt in die Diskussion einmischen.

Wie soll eine solche Einmischung aussehen?

Steinmetz Im September starten wir eine Umfrage unter den 78.000 Mitgliedsunternehmen im Kammerbezirk. Wir werden gemeindescharf abfragen, welche Forderungen und Wünsche die Unternehmen an die Kommunen haben. Nach der Auswertung wissen wir, welches Verbesserungspotenzial es gibt. Wir werden das in Fach- und Regionalausschüssen aufarbeiten, in die Vollversammlung einbringen und im Sommer 2020 kommunalpolitische Positionen für alle 19 Städte und Gemeinden im IHK-Bezirk erarbeitet haben. Diese Positionen werden wir mit den Kommunalpolitikern diskutieren. Wir hoffen, dass sich alle Gedanken um ihr wirtschaftspolitisches Profil machen.

Aber das Ende des Booms ist ja nicht auf kommunalpolitische Fehlentscheidungen zurückzuführen.

Steinmetz Der IHK-Bezirk ist traditionell industriestark und exportorientiert. Deshalb betreffen uns die Folgen des Brexits ebenso wie der Handelskrieg zwischen den USA und China oder die Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten. Und dennoch: Vor allem für Gewerbeflächen, kommunale Steuern und Abgaben, Breitbandausbau und die Dauer von Planungs- und Genehmigungszeiten sind in erster Linie die Kommunen zuständig.

Der Brexit rückt näher. Welche Folgen hat das für die Region?

Steinmetz Die Wahl von Boris Johnson und die damit verbundene Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu einem harten Brexit kommt, beunruhigt uns natürlich sehr. Laut einer Umfrage rechnen in unserer Region 32 Prozent der Unternehmen aus produzierenden Branchen, Großhandel und Dienstleistungen mit negativen Auswirkungen für ihren Betrieb. Schließlich drohen unter anderem Zölle, lange Wartezeiten an den Grenzen und zusätzliche Handelshemmnisse wie neue Standards oder Dokumentationspflichten. All dies kostest Zeit und Geld.

Info Situation in Mönchengladbach 100.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 15.500 IHK-Mitgliedsunternehmen Arbeitslosenquote Juni 2019 bei 9,2 Prozent, im vergangenen Jahr überdurchschnittlicher Rückgang um 4,3 Prozent. Steuersätze Mit Hebesätzen von 490 Punkten (Gewerbesteuer) und 620 Punkten (Grundsteuer) hat die Stadt vergleichwsie hohe Steuersätze in der Region.

Mönchengladbach hat in den vergangenen Jahren erfolgreich viele neue Unternehmen angesiedelt. Jetzt werden die Flächen knapp. Wo sehen Sie noch Möglichkeiten?

Steinmetz Noch macht sich die Flächenknappheit nicht konkret bemerkbar, aber das Thema macht den Unternehmen Sorgen. Unsere Hoffnungen ruhen auf der Umsetzung des Regionalplans mit dem Ausbau des interkommunalen Gewerbegebiets Mackenstein. Auch der Regiopark kann erweitert werden. Wir hoffen, dass der Plan schnell in kommunale Bauleitplanung umgesetzt wird, die Eigentumsverhältnisse geklärt werden und die Flächen in die Vermarktung gehen...

...weil ohne ausreichend Flächen Wachstum schwierig ist.

Steinmetz Ansiedlung und Erweiterung von Unternehmen gehen zumeist nur auf neuen Flächen. Die einzige Ausnahme stellen Online-Unternehmen dar. Wirtschaft braucht Flächen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, Kommunen brauchen Einnahmen wie Gewerbesteuer, um kommunale Leistungen beispielsweise im Kultur- oder Sozialbereich vorhalten zu können. In Mönchengladbach werden 3,86 Prozent der Fläche durch Industrie und Gewerbe genutzt. Damit liegt die Stadt im Durchschnitt des IHK-Bezirks. 5,9 Prozent der städtischen Flächen werden übrigens für Sport, Freizeit und Erholung genutzt.

2018 haben die Unternehmen die Stadt mit der Note „Befriedigend plus“ bewertet und insbesondere das innerstädtische Straßennetz und den Breitbandausbau kritisiert. Wird Ihre neue Umfrage eine bessere oder schlechtere Note ergeben?

Steinmetz Es wird gar keine Noten geben. Die Umfrage ist nicht vergleichbar. Wir knüpfen an die damalige Standortanalyse an, wollen aber konkrete Forderungen entwickeln. Neben der Infrastruktur wurden 2018 auch die Standortkosten, also die Höhe der Gewerbesteuer, der Grundsteuer und der Gebühren, kritisiert.

Sie haben gerade eine Umfrage unter Unternehmen zu nachhaltigen Gewerbegebieten vorgelegt. Was verstehen Sie darunter?

Steinmetz Die Nachhaltigkeit eines Gewerbegebiets wird von verschiedensten Faktoren bestimmt. Es geht unter anderem um den Anteil an Grünflächen, um die Begrünung von Dächern oder um die gemeinsame Nutzung eines E-Auto-Pools. Aber auch Einrichtungen wie etwa Besprechungsräume oder eine Kindertagesstätte, die von den Unternehmen gemeinschaftlich genutzt werden, können Bausteine eines nachhaltigen Gewerbegebiets sein.

Wie steht die IHK zum Klimaschutz? Oder zu den Fridays for Future?

Steinmetz Wir haben mit den Klimaschutzdiskussionen kein Problem, denn die Thematik haben wir schon lange verinnerlicht. Es gibt zum Beispiel das Energiescout-Projekt, bei dem Azubis dazu qualifiziert werden, Einsparmöglichkeiten im eigenen Betrieb zu entdecken. Oder wir beteiligen uns an der Untersuchung zum City Hub, einem zentralen Standort für Lieferdienste, die die letzte Meile bis zum Kunden mit E-Fahrzeugen wie Lastenrädern mit Elektro-Antrieb zurücklegen und so die Innenstädte entlasten. Die Ergebnisse der Untersuchung werden bald vorliegen. Für wirtschaftliches Wachstum braucht man zwar zusätzliche Flächen, aber wenn das intelligent organisiert wird, kann es sogar einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Die Stadt Mönchengladbach hat ihre Klimaziele nicht erreicht. Die Unternehmen haben in den vergangenen Jahren zwar viel getan und ihre Bilanz verbessert. Aber was können sie noch tun, um zum Klimaschutz beizutragen?

Steinmetz Tatsächlich hat die Energiewirtschaft in den letzten Jahren überproportionale Einsparungen erreicht. Die Unternehmen leisten schon ihren Beitrag. Aber man kann natürlich noch mehr machen. Als IHK rüsten wir gerade unsere Standorte in Mönchengladbach, Krefeld und Neuss mit Elektro-Tanksäulen aus und schaffen für jeden Standort ein E-Fahrzeug an. Das sind alles kleine Puzzleteile.

Mönchengladbach legt viel Wert auf den Ausbau des Radverkehrs und will den motorisierten Verkehr zurückdrängen. Befürchten Sie Probleme bei der Erreichbarkeit von Unternehmen?

Steinmetz Die Erreichbarkeit muss selbstverständlich gewährleistet sein, sowohl für den Liefer- als auch für den Kundenverkehr. Deshalb benötigen wir beispielsweise für den Schwerlastverkehr spezielle Routen.

Wie geht es eigentlich mit dem Masterplan weiter?

Steinmetz Der Masterplan war eine tolle Initiative, die ihr Ziel erreicht hat. Das Engagement von Unternehmern für ihre Stadt war beeindruckend. Wir arbeiten gerade an Strukturen, durch die dieses Engagement erhalten werden kann. Mehr kann ich noch nicht verraten.

In den Innenstädten, vor allem in Rheydt, aber auch in Gladbach, gibt es viel Leerstand.

Steinmetz Ja, der Online-Handel hinterlässt Spuren, das lässt sich nicht zurückdrehen. Es gibt ein anderes Nutzerverhalten. Auf Dauer wird sich der stationäre Einzelhandel stärker räumlich konzentrieren, dafür auf Qualität und Beratung setzen. Mit der Veranstaltungsreihe „Schaufenster der Zukunft“ zeigen wir gute Beispiele, wie es funktionieren kann. Und mit der Aktion „Heimat shoppen“ im September lenken wir die Aufmerksamkeit auf den heimischen Handel und dessen Bedeutung für die Kommunen.

Die Stadt hat erste Ideen für die Entwicklung des Flughafens vorgelegt. Was halten Sie davon?

Steinmetz Die gewerbliche Entwicklung an diesem Standort voranzutreiben ist eine gute Idee. Der Flughafen verfügt über ein gutes entwicklungsfähiges Cluster an Betrieben und ist gut angebunden. In diesem Zusammenhang wäre die Fortsetzung der Regiobahn-Linie S28 sinnvoll, denn sie ist ein Erfolgsmodell, das einen hohen Zuspruch hat. Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir solche Alternativen ausbauen.

Die IHK setzt sich auch für die Ansiedlung der Cybercrime-Akademie ein. Wie ist der Stand der Dinge?