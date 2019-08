Fußball-Bezirksliga : Berberoglus große Show gegen Kaarst

Fußball-Bezirksliga Der Rheydter Stürmer erzielte beim 6:1 gegen Kaarst fünf Tore. Jüchen verlor das Topspiel in Viersen deutlich, es war trotzdem mehr drin. Odernkirchen unterliegt Kleinenbroich 1:3, die Teutonia setzte ihre Erfolgsserie damit fort.

Licht und Schatten gab es am vierten Spieltag bei den Gladbacher Bezirksligisten. Kleinenbroich bleibt nach dem Erfolg in Odenkirchen die Überraschungsmannschaft und hat ebenso wie Tabellenführer 1. FC Viersen die optimale Punktausbeute auf dem Konto. Sowohl Mennrath als Dritter und Aufsteiger Neuwerk direkt dahinter haben ihre Siege hart erarbeiten müssen. Wesentlich leichter hatte es der Rheydter SV, der dank der fünf Tore von Ferdi Berberoglu Kaarst nahezu „zerlegte“. Der VfL Jüchen-Garzweiler verlor das Spitzenspiel in Viersen ebenso wie Lürrip in Vorst.