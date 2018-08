Mönchengladbach: Ausgelaufene Chemietoilette

Mönchengladbach Chemie aus mobilen Toiletten hat im Rinnstein nichts zu suchen. Genau dies will ein Anwohner an der Hovener Straße aber entdeckt haben. Die Stadt untersucht den Fall jetzt.

Ein unangenehmer Geruch habe ihn aufmerksam gemacht, ähnlich wie Chlor, sagt Herbert Leuer. An der Hovener Straße werden zur Zeit die Bürgersteige erneuert, und für die dort tätigen Mitarbeiter hatte das Unternehmen EGN in einer Hauszufahrt ein mobiles Toilettenhaus platziert. Ein Fahrzeug habe die Chemietoilette abgeholt. Dabei sei – so vermutet Leuer – Reinigungsflüssigkeit in die Abwasserrinne der Straße gekippt worden. Er habe die „Chemie in der Luft gerochen“ und wenig später eine milchige Pfütze entdeckt. Mit ein paar Fotos wandte er sich an unsere Redaktion.