Mönchengladbach: Neuer Shop der Stiftung Hephata

Mönchengladbach Im Laden „Mano nella Mano“ an der Rheydter Straße werden benutzte Materialien und überschüssige Waren zu neuen Dingen verarbeitet: Kissen, Tassen, Schürzen und vieles mehr.

Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen. Die Produkte, die dahinter stehen, lassen sich aber auch ganz einfach in einem neuen Laden namens „Mano nella Mano“ auf der Rheydter Straße 188 in Mönchengladbach anschauen, anfassen, aussuchen und zu fairen Preisen erwerben. Angeschlossen an den Hep-Shop hat vor wenigen Tagen eine neue Idee ihren Ort gefunden: „Mano nella Mano“, zu Deutsch: Hand in Hand, ist Hephatas jüngstes Integrationsunternehmen.