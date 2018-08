Mönchengladbach: Verwirrung wegen Sperrung vor Minto

Mönchengladbach Kein Überfall, sondern eine defekte Scheibe ist die Ursache für die Abriegelung.

Eine vermeintliche Polizeiabsperrung vor dem Einkaufszentrum Minto sorgt seit einigen Wochen bereits für Verwunderung bei Passanten. Ein Teil der Treppe des Haupteingangs ist mit Flatterband abgesperrt, ebenso der gesamte Fußgängerbereich bis zur Straße. Dies allerdings hat nach Angaben des Centermanagements nichts mit einem Polizeieinsatz oder gar einen Überfall auf den Juwelier Krebber zu tun, dessen Geschäft von der Absperrung am meisten betroffen ist, weil es derzeit nur noch über einen inneren Eingang zu erreichen ist. Vielmehr ist zwei Etagen über den Köpfen der Passanten eine Scheibe in der Fassade des Einkaufszentrums defekt. Von innen ist das Fenster mit einer Holzverkleidung gesichert. Zur Sicherheit der Fußgänger an der Hindenburgstraße ist der Bereich unterhalb der betroffenen Fensterscheibe gesperrt. Bei starkem Regen, Hagel oder Sturm könnte die Scheibe möglicherweise platzen und Scherben auf den Fußgängerbereich fallen. Die Absperrung soll so lange bleiben, bis eine neue Scheibe eingebaut worden ist. Wie lange dies dauert, ist noch unklar. Mehrere Leser hatten sich zuletzt bei unserer Redaktion mit Verweis auf die Absperrung gemeldet.