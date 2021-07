Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 6. Juli 2021) : Zweiter Tag in Folge ohne neue Corona-Infektion

Zweiter Tag in Folge ohne neue Corona-Infektion

Vor einer Woche lag die aktuelle Zahl der Infizierten in Mönchengladbach bei 36. Mittlerweile sind es nur noch 15. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Die Zahl der aktuell infizierten Personen sowie die Sieben-Tage-Inzidenz ist unverändert. Allerdings sinkt die Gesamtzahl der Personen in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldet am Dienstagmorgen (Stand: 9 Uhr), dass keine neue Infektion mit dem Coronavirus verzeichnet wurde. Auch am Montag hatte es keine neuen Nachweise gegeben, am Wochenende waren es nur zwei gemeldete Fälle. Die Zahl der aktuell mit Covid-19 infizierten Personen liegt bei 15. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bei 2,3. Landesweit liegt der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 6.