Corona-Inzidenzwerte in Krefeld steigen leicht : Stadt verspricht Kreuzimpfung im Impfzentrum

Die Stadt Krefeld bietet im Impfzentrum Kreuzimpfungen an. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 7,0 an. Am Vortag lag dieser Wert bei 6,6. 17 Personen sind in Krefeld aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

(RP) 17 Personen sind in Krefeld aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Der städtische Fachbereich Gesundheit meldet am Montag, 5. Juli (Stand: 0 Uhr), einen neuen Fall. Die Gesamtzahl aller bestätigten Corona-Infektionen liegt somit bei 11.664. Genesen sind inzwischen 11.470 Personen, zwei neu seit dem Vortag. 177 Personen sind in Krefeld im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bisher verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 7,0 an. Am Vortag lag dieser Wert bei 6,6. Eine Person liegt weiterhin nach einer Corona-Infektion im Krankenhaus auf der Intensivstation. Die Gesamtzahl aller Quarantänen – freiwillig oder behördlich angeordnet – liegt bei 32.664. Bisher sind 53.065 Erstabstriche vorgenommen worden. Alle Ergebnisse liegen vor.