Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 25. Juni 2021) : Eine Neuinfektion, Inzidenz sinkt

Mönchengladbach Das Infektionsgeschehen in Mönchengladbach bleibt überschaubar: Am Freitag meldet das Gesundheitsamt eine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Die Inzidenz sinkt etwas.

Am Freitag (Stand: 9 Uhr) verzeichnet das Gesundheitsamt der Stadt eine Neuinfektion mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Laut Meldung sind damit aktuell noch 55 Personen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das ist der niedrigste Stand in Mönchengladbach seit dem 5. Oktober 2020.