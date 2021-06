Kolumne Denkanstoß : Anderen Raum geben

Die Kapitänsbinde von Nationaltorwart Manuel Neuer. Foto: dpa/Christian Charisius

Mönchengladbach Diskussionen über Kapitänsbinden in Regenbogenfarben und die Umbenennung von Straßen zeigen, wie wichtig eine gute Kommunikationskultur in Streitfragen ist, schreibt unsere Autorin.

Eine bewegte Woche liegt hinter uns, die EM hält uns je nach Interesse und nach Darbietung der deutschen Mannschaft in Atem, wir haben die Diskussionen, das Für und Wider um die Farbgestaltung der Kapitänsbinde und der Allianzarena in Regenbogenfarben verfolgt. Hier in Mönchengladbach werden aktuell Straßenumbenennungen mit unterschiedlichen Hintergründen angedacht und wohl auch umgesetzt. Das ist auch das Verdienst einzelner Bürger und Bürgerinnen, die diese Überlegungen und Anträge angestoßen haben.

Alle Themen zeigen, dass zwar nicht unbedingt jede und jeder Einzelne persönlich gefragt wird, aber viele haben dazu eine eigene Meinung und denken durch das Aufgreifen in den Medien über manches neu nach. Sie tauschen sich in ihren Kreisen darüber aus und so wird Meinung gebildet und vielleicht das ein oder andere Mal die eigene Meinung revidiert. Das ist wichtig, darin zeigt sich eine gute Kommunikationskultur, wenn über strittige Themen breit diskutiert wird. Leider wird zu oft abgewunken und jede Diskussion und neue Vorschläge im Keim erstickt, als ob alles an anderer – meist sogenannter höherer – Stelle entschieden wird.

Das erleben wir auch in der katholischen Kirche immer wieder, vielfach kommt etwas „aus Rom“, was in den unterschiedlichen Teilen der Welt unterschiedlich aufgenommen wird. Wir tun uns selber oft schwer mit diesen Anweisungen. Ein reger Austausch dazu stärkt aber letztlich die ganze Gemeinschaft. Viele haben Angst vor Spaltung und verzichten deshalb lieber gleich auf Neuerungen. Sie kennen die Abwehr: Das haben wir schon ausprobiert, das geht hier nicht; das haben wir immer so gemacht, da bleiben wir beim Bewährten. Gerade für Neulinge, für junge, engagierte Menschen, für junggebliebene Neugierige ist das frustrierend. Diese Sätze hören wir bei anderen besonders gut und sind enttäuscht, aber manchmal ertappen wir uns wohl auch selber, dass wir so sprechen und merken dann vielleicht gar nicht, dass wir andere mit ihren Ideen und Gestaltungsvorschlägen ausbremsen.

Vielleicht gelingt es uns, dass wir uns zurücknehmen und anderen Raum geben, dass andere wirken können. Das ist eigentlich auch das, was wir von Johannes dem Täufer in der Bibel hören, dessen Gedenktag die Kirche am 24. Juni feiert. Johannes nimmt sich selber zurück und lässt Jesus den Vortritt, damit er zum Wohle der Menschen wirken kann, damit Jesus auf Menschen zugehen kann und nach ihren Bedürfnissen fragt: Was willst du, dass ich für dich tun soll? (vgl. Mk 10)