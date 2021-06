Trabrennen : Zuschauer sind beim Trabrennen wieder erlaubt

Trabrennen Am Sonntag ist wieder Renntag auf der Bahn an der Niersbrücke, Zuschauern können die Rennen wieder live mitverfolgen. Und auch der Termin für den Jahreshöhepunkt steht nun fest.

Lange mussten die Traberfans darauf warten, am kommenden Sonntag (ab 13.30 Uhr) ist es aber wieder soweit: Besucher können die Rennen in Mönchengladbach nach Registrierung vor Ort und unter Einhaltung des Hygienekonzeptes sowie ohne Testpflicht wieder live an der Bahn mitverfolgen. „Endlich wieder richtige Renntagsatmosphäre“, sagt der Vorsitzende des Mönchengladbacher Rennvereins, Elmar Eßer. „Nach fast acht Monaten ohne Besucher freuen wir uns, dass wir unseren Gästen elf tolle Rennen anbieten können.“ Der zehnjährige Wallach Georgies Express, gefahren von Trainer Jochen Holzschuh, wird dabei sein letztes Rennen bestreiten, ehe es in den wohlverdienten Ruhestand geht.