Unfallverursacher könnte silbernes Auto gefahren haben : Polizei sucht Zeugen bei Unfall auf Homberger Straße

Mettmann Bei einem Zusammenstoß wurde eine 21-Jährige durch umherfliegende Glassplitter verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete, nach ihm sucht jetzt die Polizei.

Mittwochnachmittag, 31. August, war eine 21-jährige Heiligenhauserin mit ihrem roten Renault Clio auf der Homberger Straße in Richtung Ratingen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 27 stieß ihr Außenspiegel mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeuges zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Spiegelglas ihres Renault zerstört. Die Glassplitter flogen durchs geöffnete Fahrerfenster und verletzten die 21-Jährige am Auge.