Umwelt in Mettmann : Mettmanner stadtradeln rund 3,5 Mal um den Globus

Umwelt in Mettmann

Mettmann 922 Teilnehmer strampeln 138.000 Kilometer weit und ersparen so der Atmosphäre insgesamt 21 Tonnen Kohlendioxid. Das Rennen der Schulen gewinnt das Heinrich-Heine-Gymnasium.

Mit rund 138.000 gefahrenen Kilometern bei 40.000 Einwohnern sind die Mettmanner im Kreisvergleich nur ganz knapp hinter den beiden doppelt so großen Städten Ratingen und Velbert gelandet, die beide auf rund 153.000 Kilometer kamen und damit die Plätze eins und zwei belegen. Bürgermeisterin Sandra Pietschmann sieht es so: „In Relation zur Einwohnerzahl hätten die Mettmanner eigentlich den Gesamtsieg im Kreis verdient und sich als Kreismeister bezeichnen können.“

In sieben Kategorien wurden Urkunden an die radelaktivsten Teilnehmer, Schulen, Teams verteilt. In Mettmann gab es zwei große Wettrennen. Das eine lieferten sich das Konrad-Heresbach-Gymnasium und das Heinrich-Heine-Gymnasium, das erstmalig teilgenommen hat und direkt mit 438 Teilnehmern und 37.283,5 Kilometern den Gesamtsieg nach Metzkausen holte. Das Konrad-Heresbach-Gymnasium hatte 196 Teilnehmer für sich gewinnen können, die insgesamt 22.339,2 Kilometer strampelten.