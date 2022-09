Polizei sucht nun Zeugen : Exhibitionist läuft unbekleidet auf einem Waldweg

Hamminkeln Eine 28-Jährige sah den Mann, als er am Mittwochabend auf einem Waldweg in Richtung des Campingplatzes Dingdener Heide lief. Mit einer Personenbeschreibung sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten.

Die Polizei fahndet nach einem Vorfall in Hamminkeln nach einem Exhibitionisten. Ein älterer Mann habe sich am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr gegenüber einer 28-Jährigen in schamverletzender Weise gezeigt, wie die Polizei mittelte. Die Frau sah den Mann, wie er unbekleidet auf einem Waldweg in Richtung des Campingplatzes Dingdener Heide lief – in Höhe der Kreuzung Krechtinger Straße/Bußter Weg.