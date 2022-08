Polizei in Mettmann : Schockanruf bei 83-Jähriger: Sie will helfen und verliert den Familienschmuck

Mettmann Ein großer Teil des wertvollen Familienschmucks ist weg – und eine 83-Jährige aus Mettmann muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass sie von Telefonbetrügern mit einem sogenannten Schockanruf unter Druck gesetzt und um den Schmuck gebracht wurde.

Am Montag gegen 15 Uhr bekam die 83-jährige Frau einen Anruf über ihr Festnetztelefon. Eine männliche Person gab sich als ihr Sohn aus. Die Lügengeschichte: Er habe einen schweren Unfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau getötet worden sei. Kurz darauf übernahm eine andere männliche Person das Gespräch und gab sich als Polizist aus. Dieser Betrüger machte der geschockten Seniorin weiß, dass ihr Sohn der in Gewahrsam genommen worden sei und nur gegen eine hohe Kaution entlassen werden könne.

Dieser Aufforderung kam die 83-Jährige nach und übergab die Preziosen in einer Schmucktasche an eine Abholerin, die an ihrem Wagen erschien. Die Seniorin stand mit ihrem Fahrzeug auf einem Stellplatz an der Gartenstraße gegenüber der Parkplatzeinfahrt des Evangelischen Krankenhauses. Im weiteren Verlauf wurde die Mettmannerin aufgefordert, eine hohe Geldsumme von ihrem Geldinstitut abzuholen. Als das Gespräch unterbrochen wurde, bekam die Seniorin Zweifel und bemerkte den Betrug. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.