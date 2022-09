Tipps und Termine in Mettmann und der Region : Mit Vollgas ins Wochenende

Flugplatzfest in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Konzerte von Pop bis Klassik in Mettmann, Kino oben ohne in Wülfrath, Gartenherbst in Haan und natürlich das Flugplatzfest in Langenfeld – wer am Wochenende etwas erleben möchte, kommt in der Region voll auf seine Kosten. Ein Auszug aus dem reichhaltigen Angebot.

Musik-Marathon 22 Konzerte von elf Bands an acht teilweise ungewöhnlichen Orten – so lassen sich die Klang.Räume.Oberstadt Samstag, 3. September, in Mettmanns Altstadt beschreiben. Dass hier die Musik spielt, lässt sich zwischen verwinkelten Gassen, auf offenen Plätzen und inmitten historischen Flairs erleben. Von Pop bis Klassik und Lokalmatadoren bis Neulingen reicht die musikalische Vielfalt beim Festival. Drumherum gibt es feine gastronomische Angebote rund um St. Lambertus. Beginn ist um 19 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse für 20 Euro, Infos und Überblick über Programm und Orte via klangraeume-overstadt.de im Netz.

Gefühl à la Brel Er schrieb Gedichte, Prosastücke und Lieder voller Gefühl und Melancholie, aber auch mit sozialkritischen Tönen: Jacques Brel. Mit gerade mal 49 Jahren 1978 verstorben, gilt der Belgier als einer der Chansoniers schlechthin. Mit einer Auswahl seiner Lieder und eigenen Interpretationen erinnert Theaterschauspieler und Sänger Roland Matthies bei seinem Gastspiel Sonntag, 4. September, an der Beckershoffstraße 20 in Mettmann an dem berühmten Sänger. „Le voyage n‘est pas fini“ ist der Abend in der Kulturvilla überschrieben, Karten kosten 24 (ermäßigt 12) Euro an der Abendkasse.

Kino oben ohne Cineasten aufgepasst! Auf dem Areal zwischen Zeittunnel und Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft können Samstag, 3., und Sonntag, 4. September, Filme unter freiem Himmel angeschaut werden. Die Mettmanner Kino-Enthusiasten Thomas und Julian Rüttgers bieten gemeinsam mit den Genossen des Zeittunnels ein Tunnelflimmern auf der 18 Quadratmeter großen LED-Wand an. Schon nachmittags – Stichwort: LED – startet das Programm, das mit sechs Vorstellungen an zwei Tagen „Programm für alle Film-Fans mit Action, Komödie und Familientauglichem“ bietet. Filme und Preise via kinomettmann.de/programm/filter/zeittunnelkino-wuelfrath/alle/alle/alle, Karten auch an der Tageskasse Hammerstein 5.

Kinderfest Haan Für Samstag, 3. September, lädt das Jugendhausteam Haan alle Kinder ein, zwischen 12 und 16 Uhr an die Alleestraße zu kommen, am besten gleich mit Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel. Denn dann steigt das „Große Kinderfest im Jugendhaus“. In der Einladung heißt es: „Ein Luftballonkünstler überrascht mit lustigen Ballonfiguren, während schillernde Seifenblasen um euch herumtanzen. Auf dem Enten-Rodeo könnt ihr euer Geschick auf dem Rücken einer wilden Ente unter Beweis stellen und viele weitere Spiele laden zum Mitmachen ein.“ Im Café können sich alle mit selbstgebackenem Kuchen und Froschbowle für die nächste Runde stärken. Außerdem wartet eine „coole Überraschung“.

Eröffnung Schöpfungsmonat Eröffnet wird der Schöpfungsmonat offiziell am Sonntag, 4. September, um 15 Uhr mit einem ökumenischen Pilger-Gottesdienst unter dem Motto „Gottes Liebe versöhnt und eint die leidende Schöpfung“, mit Beginn und Ende in der Hildener Reformationskirche (Markt 18) und einer Prozession mit Stationen im Gemeindehaus der Apostolischen Gemeinschaft (Hoffeldstraße 17) und der Kirche St. Jacobus (Mittelstraße 10).

Gartenherbst Der 2. Haaner Gartenherbst des Vereins „Haaner Gartenlust“ auf dem Karl-August-Jung-Platz lockt am Sonntag, 4. September, von 11 bis 18 Uhr mit mehr als 70 Ausstellern aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden. Die Besucher dürfen ein außergewöhnliches Sortiment an Pflanzen erwarten – von Rosen über Stauden und Einjähriges bis hin zu Gemüsepflanzen, Kakteen, Moorpflanzen und Alpinem sowie erlesenes Kunsthandwerk und ausgefallene Deko. Parallel dazu sind Privatgärten in Haan und Gruiten (13 bis 17 Uhr) geöffnet; einige davon an der Wegstrecke des Neandersteigs. Der Eintritt ist frei.

Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Haan Nach zweijähriger Pause findet am Samstag, 3. September, 11 bis 18 Uhr, auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße 25 der Tag der offenen Tür der Haaner Feuerwehr statt. Die Besucher erwartet ein buntes Programm aus Informationen und Unterhaltung. Ab 11 Uhr werden auf dem Hof und in den Hallen die Fahrzeuge der Feuerwehr geöffnet und fachkundig erläutert. Es gibt zahlreiche Informationen rund um Prävention und Ausstattung. Die Besucher können zudem erleben, wie die Explosion von Frittierfett durch die Verwendung des falschen Löschmittels eine komplette Kücheneinrichtung zerstören kann.

Flugplatzfest Langenfeld Zum 40. Mal veranstaltet die Luftsportgruppe Erbslöh Langenfeld am Wochenende, 3. und 4. September, ihr traditionelles Flugplatzfest. Nach Aufgabe des Segelflugbetriebs auf dem Gelände zwischen Hilden und Haan haben sich die meisten der Kesselsweier-Flieger dem Nachbarverein angeschlossen. Vom Segelfluggelände in Wiescheid werden wieder Doppeldecker-Oldtimer, Segelflugzeuge und Hochleistungs-Kunstflugmaschinen in die Luft aufsteigen. Am Samstagabend findet das traditionelle Ballonglühen statt. Die Coverband „JimButtons“ legt ab 19 Uhr los, gegen 21 Uhr werden die Ballons das Flugfeld erleuchten. Für 7 Euro pro Person (Kinder unter 14 Jahren sind frei) öffnet die Luftsportgruppe am Samstag und Sonntag für alle Flugbegeisterten ihre Pforten. An beiden Tagen beginnt das Flugplatzfest um 10 Uhr, erste Modellflugvorführungen starten ab ca. 10.30 Uhr. Über Mittag finden Segelflugvorführungen statt, unter anderem werden verschiedene Startarten (F-Schlepp + Windenstart), Segelflugzeuge mit Jet-Triebwerk und Segelflug-Oldtimer (Röhnbussard, SG38) vorgeführt. Des Weiteren zeigt die „Falknerei Bergisches Land“ eine Greifvogelshow, bevor am Nachmittag die ersten Motorkunstflugvorführungen starten. Dieses Jahr stellen u. a. das Kunstflugduo Niebergall, Uwe Wendt in seiner Extra330LC und Jürgen Kraus in seiner 1944 gebauten Boeing Stearman ihr Können unter Beweis, hieß es.

Kulturpromenade Monheim Zur zweiten Kulturpromenade laden die Monheimer Kulturwerke für das Wochenende 2. bis 4. September ans Rheinufer ein. Zwischen Kulturraffinerie K714 und Geysir soll nicht nur der Beginn der neuen Spielzeit 2022/23 gefeiert werden, sondern auch Halbzeit beim Umbau der alten Shell-Raffinerie. Zum Auftakt am Freitag, 2. September, 19 Uhr, bauen die Kulturwerke eine 100 Meter lange Tafel auf der dann gesperrten Rheinpromenade auf. Besucher sind eingeladen, gemeinsam zu essen und den Blick auf den Rhein zu genießen. Speisen und Getränke können mitgebracht werden. Außerdem kommt um 21 Uhr der Multipercussionist Christian Benning an den Rhein und sucht nach Gegenständen, die sich eignen, damit Musik zu machen. Am Samstag, 3. September, erwartet die Besucher reichlich Kulturprogramm: Theater, Installationen, Licht- und Wassershows, Mitmachgelegenheiten, Workshops, Informationsstände, Aktionen für die ganze Familie und Konzerte. „Schräge Vögel“ und „Die Kopflosen“ werden über die Promenade laufen. Die Zirkusschule Sauresani lädt um 12 und um 15.45 Uhr neugierige Zirkusfans zum Staunen ein. Johannes Stankowski macht Musik für Kinder (13 und 15 Uhr). Auch eine Weltkugel mit einem Durchmesser von knapp acht Metern soll dabei sein, die vom Theater Titanic bespielt wird. Die Kugel dreht sich in einer Achse aus Stahl und bietet vier Flächen, die bespielt werden. „Upside down“ heißt die Multi-Media-Show, die den Zeitgeist ein Stück weit aufnimmt. „Manchmal dreht sich die Welt dabei ganz schnell“, weiß Orbons. Das Stück sei ein Appell, offen zu bleiben, für das, was kommt. (16 Uhr Installation „Kugelobjekt in Bewegung), Vorstellung Upside Down um 20.30 Uhr). Auch am Sonntag gibt es Programm. Der Eintritt ist frei.

Tobias Dupke und Valeska von Dolega

(tobi/von)