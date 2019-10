Erkrath : Kirchengemeinde St. Franziskus startet Predigtblog

So sieht der neue Predigtblog der Gemeinde daheim auf dem Rechner aus. Foto: Gemeinde

Erkrath (hup) Mit ihrem neuen Angebot will die katholische Kirchengemeinde St. Franziskus Hochdahl sowohl Gemeindemitglieder als auch neugierige Nicht-Gemeindemitglieder dazu anregen, sich mit dem Evangelium eines bestimmten Gottesdienstes zu beschäftigen und sich mit Kommentaren und Fragen an der Erarbeitung der Predigt beteiligen.

Der erste Blog kann seit Samstag besucht werden. Die dazugehörige Predigt findet am Sonntag, 27. Oktober, um 18 Uhr in der St.-Franziskus-Kirche in Trills statt.