Abschied in Mettmann : Warmherziger Abschied für Roselies Evang

Abschied in Mettmann

Mettmann Welch tiefe Verbundenheit in der Kantorei der evangelischen Kirche herrschte, hat der aufmerksame Zuhörer schon lange bei Konzerten erkennen können – Harmonie entsteht nun mal nicht auf Knopfdruck oder, um im Bild zu bleiben, nicht beim Erheben eines Taktstockes.

Aber, was einen Tag nach der großartigen, offiziellen Verabschiedung der Kantorin Roselies Evang, bei der die hochverehrte Chorleiterin ihren Chor noch einmal zu strahlendem Erfolg führte, im Gemeindehaus ablief, waren nicht nur 40 Jahre Erfolgsgeschichte, sondern ein ganzer Strauß voller Freundschaft und Verehrung. Jutta Alles, nomen est omen, kann einfach alles und hatte im Stillen ein Fest vorbereitet, das wahrhaft berührte.

Dass Chöre auf Zuruf immer wieder mit herrlichen Buffets aufwarten, erlebte man auch hier par excellence. Es war gebacken, gebrutzelt, geschnippelt und geschmort worden, was das Zeug hielt. Dass jedes Chormitglied der Kantorei und des herrlichen Mädchenchores in einem wunderschönen Defilée ihrer Chorleiterin Lebewohl sagte, ihr eine duftende Rose (schon wieder nomen est omem) überreichte, und vorweg ihrer Stimmung freien Lauf ließen – “What a wonderful world“ so von Herzen intoniert – war wirklich ergreifend.