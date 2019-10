Wirtschaftswettbewerb in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Jetzt anmelden zum Planspiel Börse

35.000 Spielgruppen, also etwa 120.000 junge Menschen nahmen europaweit am 36. Planspiel Börse teil, darunter 48 Teams aus Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Wülfrath. Das Foto zeigt die Sieger des vergangenen Planspiels Börse der Kreissparkasse Düsseldorf. Foto: Kreissparkasse Düsseldorf

Mettmann 35.000 Spielgruppen, also etwa 120.000 junge Menschen, nahmen europaweit am 36. Planspiel Börse teil. Darunter waren auch 48 Teams aus Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Wülfrath. Auch in diesem Jahr wird eine ähnlich hohe Zahl der Anmeldungen erwartet.

