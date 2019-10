Hoher Besuch in Mettmann : Patientenbeauftragte zu Gast im Krankenhaus

Hoher Besuch in Mettmann

Mettmann Besuch aus Berlin gab es jetzt im Evangelischen Krankenhaus Mettmann. Prof. Dr. Claudia Schmidtke, Patientenbeauftragte der Bundesregierung, besuchte gemeinsam mit Michaela Noll (MdB) das Mettmanner Krankenhaus und nahm sich über eine Stunde Zeit, um mit der Betriebsleitung zu sprechen.

Themen waren das Krankenhausstrukturgesetz, das Pflegestärkungsgesetz und die fehlenden Pflegekräfte im Land. Das EVK Mettmann will ihrer Anzahl an Ausbildungsplätzen der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege verdoppeln, muss aber die Kosten dafür gänzlich allein tragen. Ein Umstand, der für die Geschäftsführung des Krankenhauses angesichts der aktuell angespannten Arbeitsmarktsituation und dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen nicht nachvollziehbar ist. Schmidtke, die durch ihre langjährige Tätigkeit als Herzchirurgin mit der Situation der Krankenhäuser bestens vertraut ist, versprach, die Anliegen mit nach Berlin zu nehmen. Da das Amt von Schmidtke die Belange der Patienten in den Fokus rückt, war für sie insbesondere das Thema Entlassmanagement interessant. Auch hier wurde anhand von Beispielen deutlich gemacht, dass es nach der Entlassung aus der stationären Pflege noch Fragestellungen gibt, die übergreifend geklärt werden müssen – im Sinne einer bestmöglichen Versorgung der Patienten.