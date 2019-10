Mettmann : Heinrich-Heine-Gymnasiasten befragen den Bürgermeister

Mettmann Im Rahmen der Projektwoche „Ich entdecke Mettmann“ haben Schüler der 9. Klasse des Heinrich-Heine-Gymnasiums mit Geschichtslehrer Christoph Zacharias jetzt das Rathaus besucht. Nach einer Besichtigung des Stadtarchivs und des Ratssaals empfing Bürgermeister Thomas Dinkelmann die Gymnasiasten und sprach mit ihnen über Kommunalpolitik und die Arbeit in der Verwaltung.

Er erzählte ihnen, dass vor 20 Jahren die Doppelspitze von Stadtdirektor und Bürgermeister in den Rathäusern in NRW abgeschafft wurde und seit 1999 der Bürgermeister direkt von den Bürgern gewählt wird. Obwohl sein Arbeitstag meistens weit mehr als acht Stunden hat und kaum ein Wochenende vergeht, an dem er keine Termine hat, habe er seine Entscheidung, Bürgermeister zu werden, keine Sekunde lang bereut, erklärte Dinkelmann.