Fußball, Oberliga : Trainer Schneider lobt seinen VfB 03

Hilden Beim 3:1-Sieg am Freitagabend gegen TS St. Tönis zeigt der Hildener Fußball-Oberligist die richtige Reaktion auf den Ausgleich kurz nach der Pause. Trainer Tim Schneider spendiert deshalb ein Pauschallob.

250 Zuschauer erlebten eine intensive Partie, denn die Gäste waren hoch motiviert, wollten unbedingt noch Punkte sammeln, um in der Abstiegsrunde das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. In den ersten 30 Minuten waren die Gäste dann auch das bessere Team. Doch mehr als ein Abseitstor (22. Minute) und eine vergebene Großchance (38.) gelang ihnen nicht. Besser machten es da die Hausherren, die kurz vor dem Pausenpfiff mit 1:0 in Führung gingen. Nach einem Eckball leitete Max Wagener den Ball weiter zu Talha Demir, der Pascal Weber bediente. Der Torjäger zog blitzschnell aus 18 Metern ab und traf zum 1:0.

Damit ging es in die Kabinen, und direkt nach Wiederbeginn waren die Gastgeber offenbar noch im Jubel-Modus, denn die Gäste glichen in der 46. Minute durch Kante Seki zum 1:1 aus. Doch so allmählich erholten sich die Gastgeber von diesem Schock und übernahmen nach gut einer Stunde das Geschehen. Belohnt wurde das Schneider-Team in der 70. Minute. Erneut schlug Weber zu, der von Peter Schmetz per Kopf bedient worden war. Vom Innenpfosten fand Webers Schuss den Weg ins Tor der Gäste.