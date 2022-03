Bundesliga kompakt : Hertha jubelt ohne Magath – Elferfestival in Mainz

Düsseldorf Hertha BSC hat im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Felix Magath gleich den ersten Sieg seit Mitte Dezember geholt. Der VfB Stuttgart hat mit einem eindrucksvollen Comeback ebenfalls wichtige Punkte gesammelt. Gleich drei Elfmeter in einer Halbzeit gab es derweil für Mainz 05.

VfB Stuttgart - FC Augsburg 3:2 (1:2)

Der VfB Stuttgart hat in einem turbulenten schwäbischen Kellerduell gegen den FC Augsburg mit einem sehenswerten Comeback einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo holte beim flotten 3:2 (1:2) einen zweimaligen Rückstand auf und schöpfte mit dem dritten Punktgewinn in Serie mächtig Selbstvertrauen.

FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld 4:0 (1:0)

Mit einem Blitztor und einem spektakulären Elfmeter-Festival hat der FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld noch tiefer in den Abstiegskampf gestürzt. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge sowie dem jüngsten Corona-Chaos kassierten die schwachen Ostwestfalen durch das 0:4 (0:1) in Mainz den nächsten bitteren Rückschlag im Tabellenkeller und rutschten auf einen direkten Abstiegsrang. Die drei Gegentreffer in der zweiten Halbzeit fielen jeweils durch Foulelfmeter.