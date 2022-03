Fußball, Landesliga : VfB II will etwas geraderücken

Giacomo Russo (links) traf hier im Hinspiel zum 1:0 für den VfB II. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Hildener Landesliga-Fußballer treten beim FSV Vohwinkel an, gegen den sie im Hinspiel die erste Niederlage kassierten. Es gibt ein Wiedersehen mit Marc Bach, der für zwei Spielzeiten das Oberliga-Team des VfB 03 trainierte.

FSV Vohwinkel – VfB 03 Hilden II. Durch den 3:2-Auswärtssieg gegen den Rather SV machten die Wuppertaler am vergangenen Spieltag im Tabellenkeller der Landesliga, Gruppe 1, Boden gut. Auf drei Zähler reduzierte das Team von Marc Bach den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz (10.), den der 1. FC Wülfrath einnimmt. Stichwort Marc Bach. Der 44-jährige ehemalige Regionalliga-Fußballer (unter anderem SG Wattenscheid 09, Wuppertaler SV), der von 2018 bis 2020 das Oberligateam des VfB 03 trainierte, ist nach seiner vorherigen Arbeit beim Oberligisten TVD Velbert seit Anfang Dezember 2021 wieder zurück auf der Trainerbank des FSV.

Am Sonntag (15.30 Uhr) empfangen die Vohwinkeler den Tabellenvierten aus Hilden auf dem Sportplatz Lüntenbeck (Bahnstraße). Und dabei trifft Bach auch auf den einen oder anderen alten Bekannten. Beim VfB 03 II stehen mit Tim Tiefenthal, Simon Metz, Marco Tassone, Oliver Krizanovic und Kai Stanzick Spieler im Landesligateam, die seinerzeit zum Oberligakader zählten. Besonders gerne erinnert sich Tiefenthal, dessen Einsatz am Sonntag wegen einer Sprunggelenkverletzung indes sehr fraglich erscheint, an die Zusammenarbeit: „Gegen den ehemaligen Coach würde ich natürlich gerne spielen. Realistisch gesehen ist das aber wohl kein Thema. An die gemeinsame Zeit mit Marc Bach erinnere ich mich gerne. Er hat mir das Vertrauen geschenkt, mich gefördert und zu einem Oberligaspieler gemacht.“ Und der 27-jährige Angreifer ergänzt: „Jetzt geht es aber um das aktuelle Geschehen. Gegenüber der 1:2-Hinspielniederlage haben wir einiges gutzumachen. Das war damals kein gutes Spiel von uns.“

Tiefenthal und auch der Torschütze zur 1:0-Pausenführung, Giacomo Russo, mussten bereits zur Halbzeit verletzungsbedingt passen. Die Wuppertaler brachten der VfB-Reserve nach deren Auftaktsiegen gegen Giesenkirchen (2:1) und den VfB Solingen (3:0) am dritten Spieltag die erste Saisonniederlage bei. „Das Spiel ist zwar längst Vergangenheit, aber da wollen wir nach der damals insgesamt bescheidenen Leistung schon etwas geraderücken. Andererseits sind wir nach dem Sieg des FSV in Rath gewarnt. Die wollen jetzt wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze finden“, betont Fabian Nellen.