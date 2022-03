Fußball, Oberliga : Torjäger Weber stellt für den VfB 03 die Weichen

Hilden Fußball-Oberligist VfB 03 Hilden hat sein Freitagabendspiel gegen Teutonia St. Tönis mit 3:1 gewonnen. Pascal Weber trifft doppelt und schiebt sich so auf Rang drei der Torschützenliste der Liga.

Der VfB 03 Hilden hat sein Heimspiel der Fußball-Oberliga am Freitagabend gegen Teutonia St. Tönis mit 3:1 (1:0) gewonnen. Die Gäste, die es im Gegensatz zu den bereits sicher qualifizierten Gastgebern nicht mehr in die Aufstiegsrunde schaffen können, erwiesen sich allerdings als der erwartet unangenehme Gegner. Pascal Weber gelang zwar vier Minuten vor der Halbzeit das 1:0 für den VfB, doch Teutonia schlug direkt nach dem Seitenwechsel mit dem 1:1 durch Kanta Seki zurück.

Nun haben die Hildener in Weber einen ausgewiesenen Torjäger, der 20 Minuten vor dem regulären Spielende die Weichen auf Sieg stellte: Sein 2:1 war bereits sein 14. Saisontreffer in 18 Spielen, er zog so in der Torschützenliste der Oberliga mit Robin Hilger von der SSVg Velbert gleich, der allerdings 20 Partien für diese Marke benötigt hat. Ganz oben thront Marcel Platzek vom 1. FC Bocholt mit seinen sagenhaften 29 Treffern in 20 Spielen.