2100 Kilo zu viel auf der Ladefläche : Polizei stoppt überladenen Lkw

Mettmann Die Ladung war zu schwer, außerdem telefonierte der Fahrer auch noch mit dem Handy.

Am Montagmittag, 29. April, kam gegen 11.30 Uhr einem Kradfahrer vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann ein Kleinlastwagen Ford Transit auf der außerörtlichen Düsseldorfer Straße (B7) in Mettmann entgegen, der in Richtung Kreisstadt fuhr. Das Fahrzeug hatte eine sehr große Menge Gerüstbaumaterial geladen, und schon auf den ersten Blick war dem polizeilichen Verkehrsexperten klar, dass dieser Lkw offensichtlich ganz massiv überladen war. Der Lastwagen wurde deshalb unverzüglich angehalten und kontrolliert.