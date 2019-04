Fußball : Torjäger Mangia trifft sechs Mal

WÜLFRATH Der 1. FC Wülfrath fertigt das Bezirksliga-Schlusslicht SV Jägerhaus-Linde mit 10:4 ab. Gleichwohl ist im Team von Sebastian Saufhaus nicht alles Gold, was glänzt.

Beim Tabellenletzten Jägerhaus-Linde gaben sich die Wülfrather Bezirksliga-Fußballer keine Blöße und landeten einen deutlichen 10:4-Erfolg. „Mann des Tages“ war Davide Mangia, dem allein sechs Tore gelangen und der mit nunmehr 25 Treffern die Torjägerliste der Bezirksliga-Gruppe 2 anführt. Sebastian Saufhaus freute sich zwar über den Dreier, blieb aber gelassen. „Jägerhaus-Linde stemmte sich gegen die Niederlage und war immerhin in der Schlussphase vier Mal erfolgreich. Ich erkenne an, dass Linde die Spielzeit vernünftig zu Ende bringen will und trotz des knappen Kaders eine Mannschaft stellt. Das ist nicht überall so der Fall“, sagte der FCW-Trainer und übte sogar etwas Kritik an seiner Mannschaft. „Es kann nicht sein, dass wir uns in den letzten 25 Minuten vier Gegentore einfangen. Ich habe zwar nach einer Stunde in der Abwehr umgestellt, das kann aber kein Grund sein, dass wir im Defensivverhalten so unkonzentriert auftreten.“